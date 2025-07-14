О пусках вражеских средств воздушного нападения, направлении их движения и угрозе для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Для каких областей есть угроза?

17:52, 14 июля

Запорожская область, Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения.

17:51, 14 июля

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:38, 14 июля

Движение ударных дронов:

  • БпЛА в юго-восточной части Харьковской области, курс – западный;
  • БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс – юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс южный.
17:26, 14 июля

Полтавская, Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

16:58, 14 июля

Пуски КАБ в Донецкой области.

Харьковская область – угроза применения авиационных средств поражения.

16:37, 14 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

16:32, 14 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

16:18, 14 июля

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.