О пусках вражеских средств воздушного нападения, направлении их движения и угрозе для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Для каких областей есть угроза?