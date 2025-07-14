О пусках вражеских средств воздушного нападения, направлении их движения и угрозе для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Для каких областей есть угроза?
Запорожская область, Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения. Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Движение ударных дронов: Полтавская, Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Пуски КАБ в Донецкой области. Харьковская область – угроза применения авиационных средств поражения. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Запорожская область, Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения авиационных средств поражения.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Движение ударных дронов:
Полтавская, Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Пуски КАБ в Донецкой области.
Харьковская область – угроза применения авиационных средств поражения.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.