Об этом информировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Что известно об атаке БпЛА на Винницу 16 июля?
Воздушную тревогу в Винницкой области объявили ночью 16 июля в 01:27. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных дронов.
Около 3 часов утра в регион залетели очередные беспилотники российской армии. Местные жители и средства массовой информации сообщили в социальных сетях, что в регионе слышны взрывы.
Мониторы фиксировали ряд БпЛА врага, что двигались на Запад. Также Воздушные силы информировали о наличии дронов над Винницкой областью.
Всего этой ночью оккупанты запустили много целей. О взрывах и работе ПВО поступали сообщения из Одесской области и Кривого Рога. Этот город атаковали особенно агрессивно – оттуда писали о более чем десятке прилетов.
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