Про це інформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку БпЛА на Вінницю 16 липня?

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили вночі 16 липня о 01:27. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Близько 3 години ранку до регіону залетіли чергові безпілотники російської армії. Місцеві жителі та засоби масової інформації повідомили у соціальних мережах, що в регіоні чутно вибухи.

Монітори фіксували низку БпЛА ворога, що рухалися на Захід. Також Повітряні сили інформували про наявність дронів над Вінниччиною.

Загалом цієї ночі окупанти запустили багато цілей. Про вибухи та роботу ППО надходили повідомлення з Одеської області та Кривого Рогу. Це місто атакували особливо агресивно – звідти писали про понад десяток прильотів.

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