Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Одещині?

Тривогу в Одеській області оголосили о 00:26 16 липня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у регіон.

Одещина: групи дронів – на Татарбунари,

– написали військові о 00:42.

Вибухи в області почули о 01:21. Про це повідомило Суспільне.

"В Ізмаїлі чутно вибухи", – зазначили журналісти.

Згодом в Повітряних силах попередили, що ворожі БпЛА рухаються курсом на Вилкове, Ізмаїл, Болград. О 01:24 в Ізмаїлі знову прогриміли вибухи.

Наразі про наслідки ворожої атаки в Одеській області офіційно нічого невідомо. Тривога в регіоні станом на 01:32 ще триває.

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