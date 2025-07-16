Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи на Одещині?
Тривогу в Одеській області оголосили о 00:26 16 липня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у регіон.
Одещина: групи дронів – на Татарбунари,
– написали військові о 00:42.
Вибухи в області почули о 01:21. Про це повідомило Суспільне.
"В Ізмаїлі чутно вибухи", – зазначили журналісти.
Згодом в Повітряних силах попередили, що ворожі БпЛА рухаються курсом на Вилкове, Ізмаїл, Болград. О 01:24 в Ізмаїлі знову прогриміли вибухи.
Наразі про наслідки ворожої атаки в Одеській області офіційно нічого невідомо. Тривога в регіоні станом на 01:32 ще триває.
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