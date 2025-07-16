Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Одесской области?
Тревогу в Одесской области объявили в 00:26 16 июля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.
Одесская область: группы дронов – на Татарбунары,
– написали военные в 00:42.
Взрывы в области услышали в 01:21. Об этом сообщило Суспильное.
"В Измаиле слышны взрывы", – отметили журналисты.
Впоследствии в Воздушных силах предупредили, что вражеские БПЛА движутся курсом на Вилково, Измаил, Болград. В 01:24 в Измаиле снова прогремели взрывы.
Сейчас о последствиях вражеской атаки в Одесской области официально ничего неизвестно. Тревога в регионе по состоянию на 01:32 еще продолжается.
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