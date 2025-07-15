Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про обстріл Харкова?

Міський голова повідомив про атаку ворога на місто о 23:10. Харків атакували кілька ворожих дронів, у місті лунали вибухи.

Олег Синєгубов розповів деталі атаки. Він наголосив, що росіяни вдарили по Харкову 8 разів.

Ворог завдав щонайменше восьми ударів по місту,

– сказав він.

Синєгубов підкреслив, що станом на 23:15 загроза зберігається.