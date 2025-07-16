Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

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Що відомо про наслідки атаки на Одещині?

Вибухи поблизу Ізмаїла пролунали близько 01:21 та 01:24. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА в регіоні.

Згодом стало відомо, що в Ізмаїльському районі внаслідок нічної атаки було уражено інфраструктурний об'єкт. На місці удару виникла пожежа, наразі співробітники ДСНС борються з вогнем.

За даними райдержадміністрації, постраждалих, на щастя, немає.

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До слова, цієї ночі під атакою ворожих дронів опинилася також Вінниця. Там внаслідок удару є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про 4 травмованих.

Гучно було й у Кривому Розі – місто атакувала балістична ракета і 28 "Шахедів". Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років.