Він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Вілкула.
Дивіться також БпЛА ворога вдарили по Вінниці: у місті є влучання у цивільну інфраструктуру
Що відомо про наслідки атаки по Кривому Рогу?
Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно,
– зазначив Вілкул.
Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, з персоналу ніхто не постраждав, всі були в укритті.
Однак було поранено 17-річного хлопця – він отримав поранення у черевну порожнину. Його стан важкий, медики намагаються його врятувати.
Кілька районів міста залишилися без світла. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Вода в оселях, завдяки генераторам, поки є, але Вілкул попереджає, що скоро не буде.
Виникли також пожежі, працюють пожежники.