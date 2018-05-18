Отруєння Скрипаля: у Скотланд-Ярді заявили про продовження розслідування резонансної справи

Детективи Скотланд-Ярду продовжать розслідування спроби вбивства Сергія та Юлії Скрипалів, яка сталася у британському Солсбері в березні цього року.

Про це повідомляють в офіційній заяві поліції Великобританії.

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І Сергій, і Юлія Скрипалі мають гарний прогрес у своєму самопочутті. Ми раді, що пана Скрипаля вже виписали із лікарні,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що у цьому комплексному розслідуванні, детективи продовжують збирати і об'єднувати всі докази для встановлення повних фактів та обставин, що лежать в основі цієї атаки.

Правоохоронці додають, в інтересах безпеки Сергія та Юлії вони не будуть обговорювати будь-які заходи, вжиті до цих фігурантів гучної справи.

Додамо, 18 травня у районній лікарні Солсбері повідомили про те, що виписали із медзакладу Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.