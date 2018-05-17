Екс-розвіднику Скрипалю після отруєння влаштували допити

Колишнього розвідника Сергія Скрипаля, якого було отруєно у Солсбері, на сьогодні допитують детективи Великобританії.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що слідство "намагається дізнатися більше" про регулярні поїздки Скрипаля у Лондон і за межі Великобританії, а також про його щомісячні зустрічі з людиною, яка, імовірно, є представником британської розвідки MI6.

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За наявною інформацією, зустрічі Скрипаля з представником MI6 проходили в ресторані Солсбері.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.