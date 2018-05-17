Экс-разведчику Скрипалю после отравления устроили допросы
Бывшего разведчика Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери, сегодня допрашивают детективы Великобритании.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что следствие "пытается узнать больше" о регулярных поездках Скрипаля в Лондон и за пределы Великобритании, а также о его ежемесячных встречах с человеком, который, вероятно, является представителем британской разведки MI6.
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По имеющейся информации, встречи Скрипаля с представителем MI6 проходили в ресторане Солсбери.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.