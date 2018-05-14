Скрипаль консультировал иностранных разведчиков относительно России, – The New York Times

В течение нескольких лет перед своим отравлением в британском Солсбери бывший двойной агент Сергей Скрипаль консультировал сотрудников иностранных разведок относительно России.

Об этом со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщает The New York Times.

Читайте также: Отравление Скрипаля: стало известно, какое количество "Новичка" применили против экс-разведчика

Отмечается, что несколько раз Скрипаль встречался с представителями чешской разведки, а также посетил Эстонию в 2016 году, контактируя с местными спецслужбами.

Во время своей короткой встречи с чешской разведкой он предоставил информацию об офицерах ГРУ, действовавших в Европе. Эти сведения были устаревшими – он ушел из российской военной спецслужбы в 1999 году, говорится в статье. Несмотря на это, чешские разведчики сочли его знания ценными. Многие из агентов ГРУ, с которыми он работал в 1990-е годы, все еще были активны, как рассказал изданию один анонимный источник.

Высокопоставленный европейский чиновник, знавший о поездке Скрипаля в Эстонию, подтвердил, что бывший российский агент тайно встретился с группой разведчиков в июне 2016 года, хотя неизвестно, что они обсуждали. По словам источника, британские разведывательные службы помогли организовать эту встречу, передают корреспонденты.

Подобные визиты не были ни нелегальными, ни необычными для перебежчиков. Но они означали, что Скрипаль встречался с сотрудниками разведслужб, которые пытались сорвать российские операции в Европе, а это позволяет предположить, что его отравление может быть актом возмездия,

– размышляют журналисты.

Читайте также: В Британии до сих пор не установили подозреваемых в отравлении Скрипаля

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



26 марта США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В целом, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов – в РФ вернутся 152 дипломата.