США выдворят 60 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Такие меры приняты в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает​ AP.

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Высокопоставленные чиновники администрации Трампа рассказали, что среди изгнанных россиян 12 шпионов, которые, по мнению США, работали под дипломатическим прикрытием во время миссии России при Организации Объединенных Наций.

Кроме того, по словам собеседников AP, консульство РФ в Сиэтле могут использовать как место для контрразведки из-за его близости к базе ВМС США.

Как объяснили это решение в администрации президента США Дональда Трампа, высылка дипломатов должна послужить сигналом о том, что в США "недопустимо много" сотрудников российских спецслужб.

Дипломаты-изгнанники должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из США.

Стоит отметить, что уже 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов.

К этому из-за отравления Сергея Скрипаля Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 в британском городе Солсбери его отравили. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.