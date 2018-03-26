18:50
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

США выдворят 60 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

321 Читати новину українською
США высылает 60 российских дипломатов
США высылает 60 российских дипломатов

Соединенные Штаты приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Такие меры приняты в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает​ AP.

Читайте также: Порошенко высылает из Украины 13 российских дипломатов

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа рассказали, что среди изгнанных россиян 12 шпионов, которые, по мнению США, работали под дипломатическим прикрытием во время миссии России при Организации Объединенных Наций.

Кроме того, по словам собеседников AP, консульство РФ в Сиэтле могут использовать как место для контрразведки из-за его близости к базе ВМС США.

Как объяснили это решение в администрации президента США Дональда Трампа, высылка дипломатов должна послужить сигналом о том, что в США "недопустимо много" сотрудников российских спецслужб.

Дипломаты-изгнанники должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Читайте также: Британские депутаты возьмутся за оффшоры Путина в ответ на отравление Скрипаля, – СМИ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из США.

Стоит отметить, что уже 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов.

К этому из-за отравления Сергея Скрипаля Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 в британском городе Солсбери его отравили. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Теги: Новости политики Новости России Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сегодня, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 209
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сегодня, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1131
Пожар в Кемерово в ТЦ
сегодня, 16:14 Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
3035
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сегодня, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 493
Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
сегодня, 15:45 Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
410
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук