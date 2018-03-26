США видворять 60 російських дипломатів через "справу Скрипаля"

Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі.

Такі заходи прийняті у відповідь на отруєння в Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, повідомляє AP.

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Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа розповіли, що серед вигнаних росіян 12 шпигунів, які, на думку США, працюють під дипломатичним прикриттям під час місії Росії при Організації Об'єднаних Націй.

Окрім того, за словами співрозмовників AP, консульство РФ у Сіетлі можуть використовувати як місце для контррозвідки через його близькість до бази ВМС США.

Як пояснили це рішення у адміністрації президента США Дональда Трампа, висилка дипломатів повинна послужити сигналом тому, що в США "неприпустимо багато" співробітників російських спецслужб.

Дипломати-вигнанці повинні будуть покинути Сполучені Штати протягом семи днів.

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Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія дасть "дзеркальна відповідь" на висилку дипломатів із США.

Варто зазначити, що вже 14 країн ЄС оголосили про вислання російських дипломатів.

Нагадаємо, Рада національної безпеки США рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати російських дипломатів із США в якості відповіді на інцидент з отруєнням в Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.



Окрім того, близько 20 європейських країн готуються до висилки російських дипломатів.



До цього через отруєння Сергія Скрипаля Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син. 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері його отруїли. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.