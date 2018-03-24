Близько 20 європейських країн готуються до висилки російських дипломатів, – The Times

До 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів через звинувачення Москви в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Про це заявила британська газета The Times. Видання інформує, що "до 20 європейських країн готуються до висилки російських дипломатів, пов'язаних зі шпигунською мережею Москви".

Читайте також: Лідери ЄС отримали докази російського сліду в отруєнні екс-розвідника Скрипаля, – Меркель

Конкретизуючи цю інформацію, The Times повідомляє, що "в узгодженій кампанії візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія та ще до дев'яти інших країн".

За твердженням газети, "безпрецедентний раунд скоординованого випровадження почнеться в понеділок з відкликання посла ЄС в Москві Маркуса Едерер на чотири тижні".

Крім того, високопоставлений іноземний дипломат повідомив CNN, що Німеччина, Франція, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Нідерланди, Болгарія, Ірландія і деякі інші країни, "швидше за все, вишлють росіян в понеділок".

Читайте також: Трамп може вислати російських дипломатів з країни: деталі

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.



У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.



До слова, Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.