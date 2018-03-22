Велика Британія ідентифікувала речовину, якою отруїли Скрипаля

Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про "позитивну ідентифікації" експертами військової лабораторії в Портон-Даун речовини, що "використовувалась як частина групи бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву офіційного представника канцелярії прем'єра.

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У четвер, 22 березня, Тереза Мей зустрілася з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у Брюсселі.

"Прем'єр представила їм детальну доповідь про розслідування факту застосування на вулицях Солсбера бойової нервово-паралітичної речовини, такого типу, як виготовляється у Росії. Вона заявила про позитивну ідентифікацію провідними вченими в Портон-Даун хімічної речовини, що використовувалась як частина групи" Новачок", – йдеться в заяві.

Окрім того, прем'єр-міністр Королівства заявила, що Британія впевнена в тому, що Росія раніше виробляла цю речовину.

"Великобританія, Німеччина і Франція підтвердили, що не існує іншого трактування того, що сталося, крім того, за яким відповідальність за надзвичайну ситуацію несе Росія ... Лідери домовилися підтримувати контакт в найближчі дні", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.