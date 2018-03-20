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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Російські дипломати вже залишили посольство в Лондоні

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Російські дипломати вже залишили посольство в Лондоні
Російські дипломати вже залишили посольство в Лондоні / фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 березня, вислані Великобританією російські дипломати, залишили приміщення посольства у Лондоні.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

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Зазначається, що колона з більш ніж десятка машин і мікроавтобусів вирушила в аеропорт.

Всього Лондон висилає 23 співробітника посольства. Разом із членами сімей, Сполучене Королівство покинуть близько вісімдесяти осіб.

Російських послів висилають з Великобританії через причетність Росії до отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Британські дипломати, яких Москва висилає з Росії у відповідь на дії Лондона, повернуться на батьківщину в найближчі дні.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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