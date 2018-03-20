Поліція Великобританії вилучила авто друга Скрипаля

Поліція Великобританії вилучила для проведення криміналістичної експертизи авто близького друга екс-розвідника Сергія Скрипаля, Росса Кессіді.

Про це Росс Кесседі розповів газеті The Telegraph, повідомляє "Медуза".

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Зазначається, що 3 березня Кессіді зустрів у лондонському аеропорту Хітроу дочку Сергія Скрипаля Юлію, яка прилетіла з Москви, і відвіз на своєму пікапі в дім батька в Солсбері. На наступний день Скрипалі були виявлені у центрі міста без свідомості з ознаками сильного отруєння.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що речовина, якою отруїлися Скрипалі, могла бути ненавмисно привезено Юлією у багажі серед особистих речей.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві.