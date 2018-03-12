Отруєння екс-шпигуна Скрипаля: Мей наголосила на імовірній причетності Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, однак остаточно розслідування ще не завершено.

Таку заяву вона зробила, після засідання Ради національної безпеки, на якому оголосили останні дані розслідування.

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Так, за словами Мей, для отруєння Скрипаля було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялась у Росії.

Як зауважила політик, йдеться про речовини класу "Новачок", які розроблялися в СРСР з 1970-х років.

Водночас вона зазначила, що отруєння Скрипаля могло відбутися або безпосередньо після вказівки з Москви, або ж в результаті того, що Москва втратила контроль над своєю хімічною зброєю, тобто не виключається ймовірність того, що нервово-паралітичну речовину могли вкрасти з російських лабораторій.

Щоправда, за словами Мей, Росія не раз діяла на території інших країн і застосовувала отруйні речовини, в тому числі для отруєння росіянина Олександра Литвиненка.

Крім того, прем'єр-міністр Британії наголосила, що вони через посла вимагають від Москви пояснень до кінця дня 13 березня, тобто у Кремля залишається 36 годин.

Сьогодні міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон викликав російського посла та зажадав від нього, щоб Росія надала повний звіт і повне розкриття програми щодо групи нервово-паралітичних речовин "Новачок" до Організації із заборони хімічної зброї. У разі, якщо Росія не надасть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території,

– заявила Мей.

"It is highly likely that Russia was responsible" says Theresa May following the nerve agent attack on a former spy in Salisbury and his daughter pic.twitter.com/RS6o5hevaS — Sky News (@SkyNews) 12 березня 2018 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.