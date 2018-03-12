Отравление экс-шпиона Скрипача: Мэй отметила вероятную причастность России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, причастна к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля.

Такое заявление она сделала после заседания Совета национальной безопасности, на котором объявили последние данные расследования.

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Так, по словам Мэй, для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России.

Как отметила политик, речь идет о веществе класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Мэй отметила, что расследование еще не завершено, и не исключается вероятность того, что нервно-паралитическое вещество могли украсть из российских лабораторий.

Правда, по словам Мэй, Россия не раз действовала на территории других стран и применяла отравляющие вещества, в том числе для отравления россиянина Александра Литвиненко.

Кроме того, премьер-министр Британии отметила, что они через посла требуют от Москвы объяснений до конца дня 13 марта, то есть у Кремля остается 36 часов.

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы по группе нервно-паралитических веществ "Новичок" к Организации по запрещению химического оружия. В случае, если Россия не предоставит убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории,

– заявила Мэй.

"It is highly likely that Russia was responsible" says Theresa May following the nerve agent attack on a former spy in Salisbury and his daughter pic.twitter.com/RS6o5hevaS — Sky News (@SkyNews) 12 березня 2018 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.