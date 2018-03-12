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"Сами разберитесь": Путин впервые отреагировал на отравление Скрипаля в Великобритании

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Путин прокомментировал отравления Скрипаля
Путин прокомментировал отравления Скрипаля / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал отравлении экс-полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом написал журналист ВВС Стив Розенберг в Twitter.

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Как известно, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Журналист рассказал, что спросил у Путина во время посещения Национального центра зерна в Краснодаре, не несет ли Россия ответственность за инцидент со Скрипалём. В ответ на это российский лидер посоветовал Великобритании "сначала разобраться самой" с этим инцидентом на месте, прежде чем обсуждать этот вопрос с Россией.

"Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства ... а вы спрашиваете меня о какой-то трагедии. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", – подчеркнул Путин.

Напомним, ранее издание The Times сообщало, что полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором положит на Москву ответственность за атаку в Солсбери.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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