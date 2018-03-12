Великобритания готова официально обвинить Россию в отравлении разведчика Скрипаля, – The Times

В понедельник, 12 марта, в Лондоне состоится заседание Совета национальной безопасности Великобритании. На нем премьер-министру Терезе Мэй сообщат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. После этого она может предъявить России официальные обвинения в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

По информации издания The Times, полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором положит на Москву ответственность за атаку в Солсбери. Как пишет британское СМИ, она "близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения".

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.