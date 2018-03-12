Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Times

У понеділок, 12 березня, в Лондоні відбудеться засідання ради національної безпеки Великобританії. На ньому прем’єр-міністра Терезу Мей повідомлять про останні результати розслідування інциденту в Солсбері. Після цього вона може пред'явити Росії офіційні звинувачення в спробі отруїти нервово-паралітичним речовиною екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку.

За інформацією видання The Times, поліція і розвідка готові представити прем'єру докази того, що за замахом на вбивство Скрипаля стоїть Росія. Відразу після цього Мей може виступити з офіційною заявою, в якому покладе на Москву відповідальність за атаку в Солсбері. Як пише британське ЗМІ, вона "близька до того, щоб пред'явити Росії офіційні звинувачення".

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.