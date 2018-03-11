Колишній російський шпигун назвав список людей, яких може спіткати доля Скрипаля

Колишній російський шпигун Борис Карпічков розповів, що пережив спробу замаху на своє життя – його намагалися отруїти. Чоловік вижив, але втратив більше 30 кілограмів ваги та повністю облисів.

Про це Карпічков розповів в інтерв'ю британській газеті Sunday People, повідомляє Mirror.

"Мені зараз 59 років, але я не настільки оптимістичний, щоб сподіватися дожити до 60", – сказав екс-шпигун.

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За словами екс-майора КДБ, він вирахував, кого ще, окрім нього та отруєного колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, хоче позбутися влада РФ. Карпічков зазначив, задля цього можуть використовуватись дуже прогресивні форми отрути, наприклад – за допомогою електронних сигарет.

Карпічков називав імені "мішеней Путіна":

Олег Гордієвський, 79 років. Розвідник МІ6, подвійний агент часів холодної війни, який виїхав з Росії у 1985 році у багажнику автомобіля. Передав чимало даних британській розвідці.

Білл Браудер, 53 роки. Народжений у США фінансист, заборонений в Росії з 2005 року. Інтерпол відмовився видавати Браудера Росії після того, як він був заочно засуджений за шахрайство. Браудер домігся ухвалення в США і не тільки "акту Магнітського".

Крістофер Стіл, 53 роки. Колишній офіцер МІ6, на сьогодні приватний розслідувач. Ймовірний автор "Досьє Трампа" щодо зв'язків президента США з російською владою.

Ігор Сутягін, 53 роки. Науковець, фахівець з ядерної зброї, засуджений за шпигунство на користь Великобританії. Провів майже 11 років у колонії і був обміняний в межах обміну засудженими між Росією та США. Після цього опинився у Великій Британії.

Юрій Швець, 65 років. Колишній майор КДБ, перейшов на сторону США у 1994 року. Є ключовим свідком у розслідуванні отруєння колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка.

Володимир Резун (літературний псевдонім Віктор Суворов), 70 років. Капітан ГРУ СРСР, перейшов на сторону Великобританії у 1978 році. Пише неоднозначні книжки про історію радянської армії.

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Карпічков також зазначив, що тільки 12 лютого, на свій день народження, дізнався від колишнього колеги, що сам перебуває у "смертельному" списку. До цього моменту на Карпічкова здійснювались атаки хімічними речовинами двічі – перша з них того ж тижня, коли отруїли Литвиненка. Згідно з медичними висновками, які екс-шпигун показав журналістам, отруєння називалось ймовірною версією різкого погіршення здоров'я, але не було доведене. Численні аналізи після цього також не змогли виявити причини численних порушень здоров'я.

Хто такий Борис Карпічков? Народився у 1959 році в радянській Латвії. Закінчив школу КДБ у Мінську, служив у Ризі у відділі КДБ, що спеціалізується на контррозвідці. Після розвалу СРСР залишився в Латвії, але продовжив шпигувати вже на користь ФСБ Росії. Три роки був подвійним агентом, але у 1995 році був розкритий латвійськими спецслужбами. Виїхав до Росії, де провів кілька місяців у московській в’язниці. Карпічкову вдалося втекти і він за підробленими документами виїхав до Великої Британії.