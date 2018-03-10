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Скрипаль "злив" розвідці Британії весь телефонний довідник ГРУ Росії, – ЗМІ

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Сергій Скрипаль
Сергій Скрипаль / Фото з вільних мереж

Отруєний напередодні колишній російський військовий розвідник Сергій Скрипаль із позивним Forthwith був цінним і високооплачуваним співробітником британської розвідки. За 10 років роботи на МІ-6 (Таємна служба розвідки) він передав багато цінної інформації. Зокрема – цілий телефонний довідник агентів ГРУ Росії.

Про це повідомляє The Times.

На сьогодні триває розслідування отруєння нервово-паралітичною речовиною Скрипаля та його доньки у Великобританії. Зараз вони обоє перебувають у реанімації в критичному стані.

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Повідомляється, що у 2006 році Скрипаль був засуджений до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь Великобританії. Він зізнався, що був завербований британськими спецслужбами в 1995 році. За даними російського слідства, Скрипалю заплатили більше 100 тисяч доларів за інформацію про співробітників та агентів Головного розвідувального управління Росії, що діяли в країнах Європи.

У 2010 році Скрипаль був помилуваний в межах операції з обміну громадян Росії, засуджених в РФ за шпигунство на користь США і Великобританії, на агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні 2010 року. Після обміну Скрипаль отримав політичний притулок у Великобританії. За даними ЗМІ, він продовжував передавати цінну інформацію іноземним спецслужбам після переїзду до Великобританії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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