Скрипаль "слил" разведке Великобритании весь телефонный справочник ГРУ России, – СМИ

Отравленный накануне бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ-6 (Тайная служба разведки) он передал много ценной информации. В частности – целый телефонный справочник агентов ГРУ России.

Об этом сообщает The Times.

На сегодняшний день продолжается расследование отравления нервно-паралитическим веществом Скрипаля и его дочери в Великобритании. Сейчас они оба находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сообщается, что в 2006 году Скрипаль был приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По данным российского следствия, Скрипалю заплатили более 100 тысяч долларов за информацию о сотрудниках и агентах Главного разведывательного управления России, которые действовали в странах Европы.

В 2010 году Скрипаль был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в РФ за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года. После обмена Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании. По данным СМИ, он продолжал передавать ценную информацию иностранным спецслужбам после переезда в Великобританию.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.