Журналісти знайшли зв'язок екс-шпигуна Скрипаля до російського "компромату на Трампа"

Колишній російський військовий розвідник Сергій Скрипаль, якого отруїли у Великобританії, підтримував тісні контакти з британцем, який брав участь у підготовці доповіді про зв'язки команди президента США Дональда Трампа з російськими офіційними особами під час передвиборної кампанії у країні в 2016 році.

Про це повідомляє DW з посиланням на британські ЗМІ.

Читайте також: Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа

Зокрема, зазначається, коли Скрипаль у 2010 році оселився в Солсбері, він встановив тісні зв'язки з британцем, ім'я якого не називається.

За словами журналістів, цей чоловік працював у приватному агентстві розслідувань Orbis Businnes Intellegence колишнього співробітника британської розвідки MI6 Крістофера Стіла. Саме останній підготував і передав американській владі "російське досьє" Трампа.

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.



У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.



Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.