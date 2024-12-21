Згідно з інформацією пресслужби глави Татарстану, апарат нібито не досяг своєї цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації РНБО.
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Що могло стати ціллю атаки українського безпілотника у Казані
У Казані розташований Казанський пороховий завод – один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу.
Це підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетного палива та інших критично важливих компонентів для армії РФ. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні російських військових боєприпасами та матеріалами для виготовлення ракет, таких як "Калібр" та "Іскандер".
Казанський пороховий завод є стратегічним об’єктом, без якого серійне виробництво боєприпасів у Росії було б неможливим.
Російські ж офіційні джерела повідомляють, що дрон цілі не досягнув.
Нагадаємо, Казань зазнала атаки дронами, що спричинило закриття аеропортів та евакуацію шкіл. Один з дронів влетів у багатоповерхівку. Пізніше виявилося, що такий будинок не один.