Свою позицію глава німецького оборонного відомства висловив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Німеччина може відіграти важливу роль у досягненні миру в Україні, – Пісторіус

Що сказав Пісторіус про посилення армії

На думку німецького міністра, Берлін повинен збільшити оборонний бюджет, оскільки "якщо Путін нападе, то Німеччина повинна бути здатна вести війну".

З 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро щорічно, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою,

– заявив він.

За його словами, витрати на оборону не варто фінансувати зі звичайного бюджету. Як зауважує Пісторіус, це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії

Також, як вважає він, не слід триматися за боргове гальмо й відкинув пропозицію щодо спеціального фонду для Бундесверу. За його словами, певна сума могла б бути використана для закупівлі нових матеріалів.

"Але ми не брали б до уваги довгострокову експлуатацію, ремонт або додатковий персонал, тому що це не оплачується зі спеціального фонду", – пояснив він.