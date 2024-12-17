Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав інших європейських політиків щодо обережного підходу до мирного врегулювання в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Якою Пісторіус бачить роль Німеччини

Пісторіус вважає, що говорити про присутність іноземних військ в Україні зарано, адже поки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль,

– сказав він.

Пісторіус зауважив, що зараз що не може сказати, в чому може полягати ця роль. Це залежатиме від умов припинення вогню та потенційного мандату миротворчих сил.

Міністр наголосив на важливості того, щоб такий мандат був прийнятний як для України, так і для Росії.

З моєї заяви ви можете сказати, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді,

– додав він.

Раніше Пісторіус заявив, що він не виключає сценарію, за якого Німеччина братиме участь у миротворчих місіях. Про те, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні, заявляла і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.