Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau. Варто зазначити, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.

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Чи може Німеччина відправити миротворців в Україну

Борис Пісторіус заявив, що він не виключає сценарію, за якого Німеччина братиме участь у миротворчих місіях для України.

Ми готуємося, ми програємо сценарії, але робимо це конфіденційно... Зараз не час публічно обговорювати сценарії,

– сказав міністр оборони Німеччини.

За його словами, рішення щодо військової участі Німеччини в миротворчих силах в кінцевому підсумку залежатиме від умов, які будуть на той момент.

Якщо буде припинення вогню і якщо хтось – хто б це не був – вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін,

– підсумував Пісторіус.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц виключив можливість відправлення німецьких солдатів в Україну під час гарячої фази війни. Німецький канцлер наголосив, що обговорювати це питання наразі зарано.