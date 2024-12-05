Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau. Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

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Может ли Германия отправить миротворцев в Украину

Борис Писториус заявил, что он не исключает сценария, при котором Германия будет участвовать в миротворческих миссиях для Украины.

Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии,

– сказал министр обороны Германии.

По его словам, решение относительно военного участия Германии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от условий, которые будут на тот момент.

Если будет прекращение огня и если кто-то – кто бы это ни был – решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон,

– подытожил Писториус.

Напомним, ранее Олаф Шольц исключил возможность отправки немецких солдат в Украину во время горячей фазы войны. Немецкий канцлер подчеркнул, что обсуждать этот вопрос пока рано.