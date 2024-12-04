Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Интересно Что еще мог обсуждать Шольц во время визита в Киев, кроме военной помощи

Что сказал Шольц об отправке немецких солдат в Украину

После возвращения из Киева Олаф Шольц сделал несколько заявлений в немецком Бундестаге относительно войны в Украине.

В частности немецкий канцлер прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила о возможности отправки немецких солдат в Украину в будущем в рамках миротворческой миссии. Шольц заявил, что рассматривает заявление Бербок в перспективе.

Она лишь пыталась "не сказать ни да, ни нет" на вопросы журналистов. Неуместно рассуждать, что будет необходимо в случае прекращения огня (в Украине – 24 Канал). Об отправке немецких солдат пока не может быть и речи,

– сказал глава немецкого правительства.

К слову, Анналена Бербок на заседании НАТО в Брюсселе 4 декабря заявляла, что Германия не исключает возможность размещения войск в Украине для поддержания мира в будущем. Она отметила, что ее страна готова поддержать любые международные меры, которые могут способствовать достижению долгосрочного мира в Украине.