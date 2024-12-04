Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Berliner-Zeitung. Это может быть реализовано как дополнительный шаг к гарантиям безопасности, таких как членство Украины в НАТО.

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Германия готова разместить свои войска в Украине

Бербок подчеркнула, что присутствие немецких войск в Украине будет возможным только при условии прекращения огня между Украиной и Россией.

Министр отметила, что Германия готова поддержать все инициативы, которые будут способствовать стабильности в регионе, подчеркивая важность мирного решения конфликта и обеспечения безопасности для всех сторон.

В то же время новый верховный представитель ЕС по внешней политике, Кая Каллас, также высказалась на тему возможности размещения европейских войск в Украине.

Она отметила, что такие страны, как Франция и Балтийские государства, уже заявили о своей готовности к переговорам о возможности отправки своих войск на территорию Украины с целью обеспечения режима прекращения огня.

Одним из возможных вариантов является размещение войск этих стран на линии разграничения для мониторинга соблюдения условий прекращения огня и обеспечения стабильности на оккупированных территориях.