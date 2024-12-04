Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Berliner-Zeitung. Це може бути реалізовано як додатковий крок до гарантій безпеки, таких як членство України в НАТО.

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Німеччина готова розмістити свої війська в Україні

Бербок підкреслила, що присутність німецьких військ в Україні буде можливою лише за умови припинення вогню між Україною та Росією.

Міністерка зазначила, що Німеччина готова підтримати всі ініціативи, які сприятимуть стабільності в регіоні, підкреслюючи важливість мирного вирішення конфлікту та забезпечення безпеки для всіх сторін.

Водночас новий верховний представник ЄС із зовнішньої політики, Кая Каллас, також висловилася на тему можливості розміщення європейських військ в Україні.

Вона зазначила, що такі країни, як Франція та Балтійські держави, вже заявили про свою готовність до переговорів щодо можливості відправлення своїх військ на територію України з метою забезпечення режиму припинення вогню.

Одним із можливих варіантів є розміщення військ цих країн на лінії розмежування для моніторингу дотримання умов припинення вогню та забезпечення стабільності на окупованих територіях.