Отруєння Скрипаля: в ресторані знайшли сліди речовини, якою отруїли екс-шпигуна

В ресторані Zizzi у британському місті Солсбері виявлено сліди нервово-паралітичної речовини, якою були отруєні екс-фіцер російської розвідки Сергій Скрипаль та його донька. Саме в тому ресторані вони обідали напередодні.

Про це повідомляє BBC News.

Зазначається, що ніхто з інших відвідувачів закладу не постраждав. Зараз ресторан оточений захисним екраном, фахівці продовжують працювати всередині.

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За інформацією видання, Zizzi – одне з п'яти місць у Солсбері, що розташовані в центрі уваги криміналістів, які розслідують інцидент зі Скрипалем. Вивчаються також лавка, на якій виявили постраждалих, будинок колишнього розвідника, паб The bishop's Mill, який він відвідував, а також кладовище, на якому поховані дружина і син Скрипаля.

Наразі близько 180 військовослужбовців залучені для ізолювання транспортних засобів та інших об'єктів на місці події – вони можуть бути забруднені отруйною речовиною.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.