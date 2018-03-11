Бывший российский шпион назвал список людей, которых может постигнуть судьба Скрипаля

Бывший российский шпион Борис Карпичков рассказал, что пережил попытку покушения на свою жизнь - его пытались отравить. Мужчина выжил, но потерял более 30 килограммов веса и полностью облысел.

Об этом Карпичков рассказал в интервью британской газете Sunday People, сообщает Mirror.

"Мне сейчас 59 лет, но я не столь оптимистичен, чтобы надеяться дожить до 60", — сказал экс-шпион.

Читайте также: Отравление Скрипаля: в ресторане нашли следы вещества, которым отравили экс-шпиона

По словам экс-майора КГБ, он вычислил, от кого еще, кроме него и отравленного бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, хотят избавиться власти РФ. Карпичков отметил, для этого могут использоваться очень прогрессивные формы яда, например — с помощью электронных сигарет.

Карпичков называл имени "мишеней Путина":

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МИ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.

Билл Браудер, 53 года. Рожденный в США финансист, запрещенный в России с 2005 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и не только "акта Магнитского".

Кристофер Стил, 53 года. Бывший офицер МИ6, сегодня частный следователь. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям президента США с российскими властями.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании. Провел почти 11 лет в колонии и был обменян в рамках обмена осужденными между Россией и США. После этого оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является ключевым свидетелем в расследовании отравления бывшего российского шпиона Александра Литвиненко.

Владимир Резун (литературный псевдоним Виктор Суворов), 70 лет. Капитан ГРУ СССР, перешел на сторону Великобритании в 1978 году. Пишет неединодушные книги об истории советской армии.

Читайте также: Скрипаль "слил" разведке Великобритании весь телефонный справочник ГРУ России, – СМИ

Карпичков также отметил, что только 12 февраля, в свой день рождения, узнал от бывшего коллеги, что сам находится в "смертельном" списке. К этому моменту на Карпичкова осуществлялись атаки химическими веществами дважды — первая из них на той же неделе, когда отравили Литвиненко. Согласно медицинским заключениям, которые экс-шпион показал журналистам, отравление называлось вероятной версией резкого ухудшения здоровья, но не было доказано. Многочисленные анализы после этого также не смогли выявить причины многочисленных нарушений здоровья.

Кто такой Борис Карпичков? Родился в 1959 году в советской Латвии. Окончил школу КГБ в Минске, служил в Риге в отделе КГБ, который специализируется на контрразведке. После развала СССР остался в Латвии, но продолжил шпионить уже в пользу ФСБ России. Три года был двойным агентом, но в 1995 году был раскрыт латвийскими спецслужбами. Выехал в Россию, где провел несколько месяцев в московской тюрьме. Карпичкову удалось убежать и он по поддельным документам выехал в Великобританию.