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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Розберіться у себе": Путін вперше відреагував на отруєння Скрипаля у Великій Британії

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Путін прокоментував отруєння Скрипаля
Путін прокоментував отруєння Скрипаля / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував отруєння екс-полковника російських спецслужб Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це написав журналіст ВВС Стів Розенберг у Twitter.

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Як відомо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Журналіст розповів, що запитав у Путіна під час відвідин Національного центру зерна в Краснодарі, чи не несе Росія відповідальність за інцидент зі Скрипалем. У відповідь на це російський лідер порадив Великобританії "спочатку розібратися самій" з цим інцидентом на місці, перш ніж обговорювати це питання з Росією.

"Ми тут обговорюємо питання сільського господарства... а ви питаєте мене про якісь трагедії. Ви там розберіться у себе, а потім ми з вами будемо це обговорювати", – наголосив Путін.

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомляло, що поліція і розвідка готові представити прем'єру докази того, що за замахом на вбивство Скрипаля стоїть Росія. Відразу після цього Мей може виступити з офіційною заявою, в якій покладе на Москву відповідальність за атаку в Солсбері.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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