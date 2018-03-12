Путін попереджає оточення, що покарає всіх зрадників, – політолог

Путін демонструє свою брутальність і жорсткість, показуючи, що навіть будучи вже п’ять термінів президентом, залишається КДБшником. І йому важливо, щоб усі зрадники були покарані.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи замах на екс-розвідника Росії Сергія Скрипаля.

Це натяк всім тим наближеним до Путіна, хто зараз вагається, що вони не зможуть сховатися в Лондоні. Президент РФ їх попереджає: не думайте, що Литвиненко чи Березовський останні. Доганятимуть кожного, хто кине Путіна,

– зазначає Давидюк.

За словами експерта, замах на Скрипаля – суто кремлівська операція. Але вона якось особливо не вплине на стосунки Великобританії і Росії, які ніколи не були добрими.

"Ця ситуація суттєво відносини Лондона і Москви не погіршить. Як говорить, сміючись, міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон, вони покращили співпрацю – росіяни купили на 150 роллс-ройсів більше. Російські олігархи і чиновники виводять гроші у Великобританію, купують британські лакшері-авто, нерухомість. Але Британія, на відміну від Німеччини, не залежить від російського ринку – більше від Індії, Китаю, США, ЄС. Тому Лондон може собі дозволити воювати дипломатично з Москвою", – наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. За інформацією видання The Times, поліція і розвідка готові представити прем'єру докази того, що за замахом на вбивство Скрипаля стоїть Росія. Відразу після цього Мей може виступити з офіційною заявою, в якій покладе на Москву відповідальність за атаку в Солсбері. Тереза Мей готова застосувати санкції аж до висилки російських дипломатів і відмови у в'їзних візах людям, близьким до російського керівництва.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Хто такий Олександр Литвиненко? Працівник радянських і російських спецслужб, згодом політичний емігрант, опонент уряду Путіна. Помер в одному з британських шпиталів від отруєння полонієм. За версією слідства, до його смерті причетні російські спецслужби.