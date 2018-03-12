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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Путин предупреждает окружения, что накажет всех предателей, – политолог

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Путин остается кгбшником
Путин остается кгбшником / Фото из открытых источников

Путин демонстрирует свою грубость и жесткость, показывая, что даже будучи уже пять сроков президентом, остается КГБшником. И ему важно, чтобы все предатели были наказаны.

Такое мнение сайта "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, комментируя покушение на экс-разведчика России Сергея Скрипаля.

Это намек всем тем приближенным к Путину, кто сейчас сомневается, что они не смогут скрыться в Лондоне. Президент РФ их предупреждает: не думайте, что Литвиненко или Березовский последние. Догонять каждого, кто бросит Путина,
– отмечает Давидюк.

По словам эксперта, покушение на Скрипаля – чисто кремлевская операция. Но она как-то особо не повлияет на отношения Великобритании и России, которые никогда не были хорошими.

"Эта ситуация существенно отношения Лондона и Москвы не испортит. Как говорит, смеясь, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, они улучшили сотрудничество – россияне купили на 150 Роллс-Ройсов больше. Российские олигархи и чиновники выводят деньги в Великобританию, покупают британские лакшери-авто, недвижимость. Но Великобритания, в отличие от Германии, не зависит от российского рынка – больше от Индии, Китая, США, ЕС. Поэтому Лондон может себе позволить воевать дипломатично с Москвой", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания The Times, полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку в Солсбери. Тереза ​​Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа в въездных визах людям, близким к российскому руководству.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Кто такой Александр Литвиненко? Работник советских и российских спецслужб, впоследствии политический эмигрант, оппонент правительства Путина. Умер в одном из британских госпиталей от отравления полонием. По версии следствия, к смерти причастны российские спецслужбы.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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