Канада звернулася до Росії через отруєння Скрипаля

Звернення, яке покладає на Росію відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, підтримав Федеральний парламент Канади.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ухвалити документ запропонувала міністр закордонних справ Христя Фріланд. Документ у парламенті підтримали одностайно.

У документі Канада засудила застосування нервово-паралітичної речовини на суверенній території Великобританії та визнала, що Росія є відповідальною за цей вчинок.

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Окрім того у документі є заклик до Росії сповна співпрацювати із британськими слідчими.

Також документ висловлює солідарність Канади із Об’єднаним королівством, як з ключовим союзником по НАТО та партнером у G7.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.