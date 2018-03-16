Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна

Справа про отруєння Сергія Скрипаля стала тією останньою краплиною, яка увірве "євроатлантичний терпець".

Таку думку висловив політексперт Михайло Подоляк. "Вчорашнє відійшло на другий план. Державна допінгова програма з підсумковим розгоном московської лабораторії і масовим вигнанням зі спорту ru-атлетів, формування глобальної мережі кіберботів і розповсюджувачів гібридних новин, внутрішня відмова від суверенної демократії і навіть цинічне відбирання сусідських територій з подальшими масовими вбивствами в Сирії викликали хіба що класичне європейське "не можна відмовлятися від діалогу з росіянами" – пише Подоляк у Facebook.

"І ось, нарешті, остання крапля, яка переповнила таки море євроатлантичного терпіння (…). Ще вчора в тій таки Британії було повно "корисних ідіотів", які смачно жерли російські гроші і солодкаво розповідали про велику російську місію. Зараз же прийшло розуміння, що нинішня Росія – це щось інфернальне і таке, що перебуває поза межею", – продовжує експерт.

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Схоже на те, що автор має рацію і що цього разу інцидент з отруєнням екс-співвітчизника не зійде Росії з рук. Принаймні, у Британії про це говорять на найвищому рівні.

За отруєння Скрипалів відповідальність несе Росія – Мей

Відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки, дуже ймовірно, несе Росія – з такою заявою у понеділок 12 березня виступила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Прем'єр пообіцяла членам парламенту, що запропонує найближчим часом жорсткі тверді заходи у відповідь на дії Москви. Відповідаючи на репліки парламентаріїв про необхідність "стримування Росії", Тереза Мей неодноразово заявила: ні у кого не повинно бути сумнівів, що подальші відносини з Росією у колишньому форматі – неможливі.

Абсолютно точно встановлено, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною військового призначення, тип якої був розроблений в Росії. Вона належить до групи нервово-паралітичних речовин під назвою "Новачок". Виходячи з того, що ця речовина була розпізнана провідними світовими експертами, виходячи з того, що ми знаємо, що Росія раніше виробляла цю речовину і може її використовувати й зараз, виходячи з попередніх випадків, коли Росія чинила спонсоровані державою вбивства, і виходячи з нашого уявлення про те, що Росія розглядає перебіжчиків як легітимну ціль для вбивства, уряд дійшов до висновку стосовно високої ймовірності того, що саме Росія несе відповідальність за дії проти Сергія та Юлії Скрипалів,

– заявила Тереза Мей.

Між тим у вівторок опівночі сплив термін ультиматуму, протягом якого Москва мала пояснити, як секретна хімічна речовина потрапила на британську територію і була використана для отруєння. Оскільки жодних притомних пояснень надано так і не було, Британія оголосила про впровадження власних санкцій щодо Кремля. Зокрема, країна має намір вислати 23 російських дипломатів, що також анонсувала британська прем'єрка. Мей наголосила, що ця висилка стане найбільшою за останні 30 років і "підірве діяльність російської розвідки в Британії на довгі роки", – цитує чиновницю "Європейська правда".



З трибуни британського парламенту прем'єр Тереза Мей прямо звинуватила Росію у замаху на життя Скрипаля та його доньки. А також розповіла про кроки у відповідь, до яких вдаватиметься її країна

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Росія продовжує бути силою дестабілізації – Тіллерсон

Крім цього, за словами глави уряду, призупиняються усі дипломатичні контакти на високому рівні, в тому числі скасовується запрошення для глави МЗС РФ Сергія Лаврова відвідати Лондон. Прем'єр повідомила про запровадження посиленних перевірок у Британії приватних рейсів із РФ, посилення перевірок на митниці та заморожування російських державних активів, якщо буде встановлено, що їхні власники загрожують безпеці країни або британським громадянам.

Для цих людей або їхнiх грошей у нашій країні немає місця,

– сказала Мей.

Прем'єр також оголосила, що на Чемпіонат світу з футболу до Росії не поїдуть британські урядовці або члени королівської родини.

Тим часом Сполучені Штати висловили згоду із Великобританією, яка припускає, що Росія несе відповідальність за отруєння Скрипаля. Про це йдеться в офіційній заяві Рекса Тіллерсона (нещодавно звільненого з посади глави Держдепу США), що з'явилася на сайті відомства. "Ми обурені тим, що Росія, як видається, знову втягнута в таку поведінку. Від України до Сирії – а тепер і Великої Британії – Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації в світі, яка діє, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав і життями їхніх громадян (…) Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії у відповідь", – заявив Тіллерсон.

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Солідарність із Британією висловив і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Використання будь-якого нервово-паралітичного засобу є жахливим і абсолютно неприйнятним", – заявив він.

Сполучене Королівство – дуже цінний союзник, і цей інцидент викликає велике занепокоєння НАТО. НАТО підтримує зв'язок з владою Великої Британії з цього питання,

– цитує слова генсека Північноатлантичного альянсу видання Politico.

Ввечері 14 березня Британія скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН, де представник Росії цілком очікувано спростував причетність його держави до скоєного злочину, а західні медіа тим часом будували версії відносно того, кому могло знадобитися вбивство Сергія Скрипаля.

Помста чи попередження?

"Згідно з однією з версій, російська держава розпорядилася прибрати шпигуна, що зрадив батьківщину, аби продемонструвати потенційні ризики тісних контактів з іноземними розвідувальними агентствами", – припускає британська The Guardian.

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Говорячи про росіян, видання додає: "Багато агентів, що працюють у структурах, де їхні начальники не приховують своєї корумпованості, погоджуються співпрацювати з доброзичливими іноземцями, які пропонують гроші в обмін на секрети. Таким чином, демонстративне вбивство зрадника може бути попередженням для всіх офіцерів, які замислюються про те, чи не взяти його за приклад. Російські чиновники не раз попереджали, що на зрадників так чи інакше чекає сумний кінець. (…) Однак незвичайним в нинішній ситуації стало те, що шпигун став мішенню вже після обміну. Одне з можливих пояснень – Скрипаля покарали за те, що він продовжував підтримувати зв'язок з британською розвідкою", – робить висновок The Guardian.

Втім, BBC спростовує останнє припущення. "Вважається, що Скрипаль був завербований британськими спецслужбами в 1990-ті роки під час служби в ГРУ – Головному розвідувальному управлінні Міноборони Росії. У той час він, ймовірно, постачав Британії секретну інформацію, в тому числі розкривав особистості інших агентів, що працюють за кордоном. Скрипаль покинув ГРУ близько 2000 року, в 2004-му був заарештований, а пізніше засуджений до тюремного ув'язнення. Після звільнення в 2010 році в результаті обміну шпигунами Скрипаля повинні були допитати британські спецслужби, однак поки мало ознак того, що він брав участь в серйозній оперативній роботі", – йдеться у публікації.



Сергій Скрипаль у 2004-му був заарештований, засуджений, але потім помилуваний під час обміну шпигунами. З цього часу він живе у Великій Британії

Далі видання пише про таке: "Звучали припущення, що Скрипаль якимось чином пов'язаний зі знаменитим досьє на Дональда Трампа, зібраним колишнім співробітником МІ-6 Крістофером Стілом. Однак джерела, близькі до Orbis – компанії Стіла, – сказали BBC, що у них ніколи не було контактів зі Скрипалем. Так що ж залишається в якості можливого мотиву?"

Можливо, помста. Помста тому, кого колишні колеги з ГРУ безумовно могли вважати зрадником за передачу секретних даних МІ-6. А також, можливо, послання тим, хто подумує зайнятися тим же. Послання полягає в тому, що в один прекрасний день Росія прийде за тобою, де б ти не був. Це тема, до якої періодично повертається Володимир Путін, будучи колишнім співробітником спецслужб. Хоча випадок Скрипаля відрізняється від інших подібних – він був формально помилуваний і звільнений в результаті обміну шпигунами. А вбивати когось після обміну суперечить неписаним законам спецслужб. Хоча це може бути правдою. За Путіна Росія продемонструвала готовність розширити межі того, що раніше вважалося прийнятним,

– йдеться в статті BBC.

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У Скрипаля був "попередник"?

Вельми цікавий матеріал розмістило також видання The Times. В ньому йдеться про такого собі Володимира Пасечника, "експерта з бактеріологічної зброї, що був одним з найцінніших кадрів СРСР, і який провів останні 12 років свого життя, залігши на дно в Солсбері. Він був переконаний, що КДБ вб'є його". "До того, як Пасечник переметнувся на бік противника в 1989 році, західна розвідка погано уявляла собі масштаб радянської програми розробок біологічної зброї. Він розкрив мережу лабораторій, де 10 тисяч вчених і техніків працювали над способами поширення хвороб при другій хвилі атак після нанесення ядерного удару", – розповідає газета.

Лабораторії розташовувалися в СРСР від Санкт-Петербурга до Новосибірська і виробляли тисячі літрів збудників біологічної зброї. Заводи, які продукували боєприпаси, модифікували ракети, щоб вони могли поширювати сибірську виразку, вірус Ебола та віспу. У своїй власній лабораторії Пасечник займався розробкою штаму чуми.

Його втеча стала одним із найбільших проривів у розвідці того часу. Пізніше він заявляв, що совість не дозволяла йому більше це терпіти. Не попрощавшись зі своєю сім'єю в Санкт-Петербурзі, Пасечник втік до Великобританії за кілька тижнів до падіння Берлінської стіни і передав всю наявну у нього інформацію британській розвідці, а потім працював на підприємстві військових розробок Британії в Портон-Дауні, передмісті Солсбері.



На фото – Володимир Пасечник, експерт з бактеріологічної зброї, який втік із СРСР до Британії у 1989 році. Його син – після випадку зі Скрипалем – сумнівається, що батько помер власною смертю

У 2001 році в Пасечника стався інсульт, йому було 64 роки. Він помер в лікарні через три тижні після того, як потрапив туди з запамороченням та головним болем (…). Володимир Пасечник похований в Шрютоне. Його син хоче домогтися ексгумації тіла батька для проведення токсикологічної експертизи. Він бере до уваги, що перебіжчики не безсмертні, але отруєння іншого росіянина в тому ж місті пробудило у нього підозри. "Якщо розглядати всі випадки окремо, ви ніколи не побачите повної картини", – каже він.

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Замість фіналу

Тим часом розробник отрути – російський хімік Віл Мірзаянов, який емігрував до США – вважає, що Скрипаль та його донька приречені на смерть. Створити "Новачок" могла тільки Росія, яка ніколи б не видала його формулу. За радянських часів навіть сам факт розробки цієї отруйної речовини тримався в секреті, говорить Мірзаянов. Тому якщо Скрипаля отруїли "Новачком", то за цією атакою або дійсно стоїть російська влада, або Росія втратила контроль над отрутою, який міг потрапити в чужі руки, повідомляє "Німецька хвиля".

Мірзаянов, який за власним зізнанням багато років тестував і поліпшував "Новачок", як ніхто інший знає, який вплив ця отрута має на організм людини. За його словами, він "щонайменше в десять разів потужніший за будь-яку нервово-паралітичну речовину". Десять грамів цієї отрути – це вже велика концентрація, і всього двох грамів було б достатньо, щоб вбити 500 осіб, пояснив учений.

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі. Це тортури. Це абсолютно невиліковно,

– розповів Мірзаянов.

"У отруєних цією речовиною немає ніяких шансів на одужання. Та навіть якщо Сергій і Юлія Скрипаль виживуть, вони залишаться інвалідами, зазначив хімік", – передає "Німецька хвиля".

Що ж стосується російських медіа, то вони, певна річ, заперечують будь-яку причетність своєї держави до скоєного злочину. Так, зокрема, "Московський комсомолець" пише про те, що головною мішенню була Юлія, а не Сергій Скрипаль – дівчину, мовляв, отруїла потенційна свекруха, яка не хотіла її шлюбу зі своїм сином. Проте для звичайної побутової драми шлях зведення рахунків за допомогою надсекретної речовини виглядає надто складним. Та й, відверто кажучи, зовсім неправдоподібним.



На думку російських медіа, Юлію Скрипаль могла отруїти потенційна свекруха

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