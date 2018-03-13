Отруєння розвідника Скрипаля: Тіллерсон назвав Росію "дестабілізуючою силою у світі"

Державний секретар США Рекс Тіллерсон погодився із версією Великобританії про те, що Росія причетна до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки й англійському Солсбері.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Державного департаменту США. Там вказується, що Сполучені Штати згідні з висновками британських правоохоронців про те, що Росія "імовірно несе відповідальність за отруєння Скрипаля".

"У нас є повна впевненість в розслідуванні, яке проводить Великобританія, і в її оцінці, що Росія, схоже, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, яке відбулося в Солсбері минулого тижня", – йдеться в заяві.

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Однак в Держдепі США вказали і на небезпеки, пов’язані з такого роду діяльністю Росії закордоном.

Такого роду напад – замах на вбивство приватного особи на території суверенної держави – ніколи не може бути виправдано. І ми обурені тим, що Росія, як видається, знову зайнялася такою поведінкою. Від України до Сирії – а тепер і Великобританії – Росія продовжує залишатися безвідповідальною дестабілізуючою силою в світі, діючи з відкритим нехтуванням суверенітету інших держав і життями їх громадян,

– заявив Тіллерсон.

Держсекретар також заявив, що для винних – і виконавців, і замовників, повинні бути серйозні наслідки.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Також Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Хто такий Сергій Скрипаль?Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.



У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.



Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.