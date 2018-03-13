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Отруєння розвідника Скрипаля: Тіллерсон назвав Росію «дестабілізуючою силою у світі"

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон согласился с версией Великобритании о том, что Россия причастна к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и английском Солсбери.

Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Государственного департамента США. Там указывается, что Соединенные Штаты согласны с выводами британских правоохранителей о том, что Россия "вероятно несет ответственность за отравление Скрипаля".

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — говорится в заявлении.

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Однако в Госдепе США указали и на опасности, связанные с такого рода деятельностью России за рубежом.

Такого рода нападение – покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства – никогда не может быть оправдано. И мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии – а теперь и Великобритании – Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан,
– заявил Тиллерсон.

Тиллерсон также заявил, что для виновных, и исполнителей, и заказчиков, должны быть серьезные последствия.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Следовательно, Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравление Скрипача к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.

В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

По данным СМИ, он был агентом разведки, которая работает под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который на то время уже отсидел 5,5 лет заключения.

Впоследствии его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Рекс Тиллерсон Новости США
Источник: 24 Канал
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