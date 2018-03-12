В России отреагировали на обвинения Мэй об отравлении экс-шпиона Скрипаля

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в традиційній для неї уїдливій манері прокоментувала заяву прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, що Кремль, найімовірніше, є причетним до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.

Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

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"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод — очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — отметила представительница российского МИД.

Также она назвали эти заявления "новыми сказками".

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: по смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", — добавила Захарова.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-минстр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за преступлением стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Поэтому Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Великобритания будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.



В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



По данным СМИ, он был агентом разведки, работающей под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения.



Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.