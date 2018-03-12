23:32
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

В России отреагировали на обвинения Мэй об отравлении экс-шпиона Скрипаля

13971 Читати новину українською
Отравление Скрипаля: Россия в очередной раз стала в позу
Отравление Скрипаля: Россия в очередной раз стала в позу "медведя" / Соцсети

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в традиційній для неї уїдливій манері прокоментувала заяву прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, що Кремль, найімовірніше, є причетним до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.

Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

Читайте также: Бывший российский шпион назвал список людей, которых может постигнуть судьба Скрипаля

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод — очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", — отметила представительница российского МИД.

Также она назвали эти заявления "новыми сказками".

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: по смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", — добавила Захарова.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-минстр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за преступлением стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Поэтому Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Великобритания будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.

В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

По данным СМИ, он был агентом разведки, работающей под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения.

Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля отравление
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 22:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
261
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сегодня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 566
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 589
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
380
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
227
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук