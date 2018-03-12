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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

У Росії відреагували на звинувачення Мей щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля

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Отруєння Скрипаля: Росія вкотре стала у позу
Отруєння Скрипаля: Росія вкотре стала у позу "ведмедя" / Соцмережі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в традиційній для неї уїдливій манері прокоментувала заяву прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, що Кремль, найімовірніше, є причетним до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок – очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", – наголосила представниця російського МЗС.

Також вона назвали ці заяви "новими казками".

"Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось в Королівстві розповість, чим закінчилися попередні справи: щодо смерті екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, олігарха Бориса Березовського, бізнесмена Олександра Перепілічного та багатьох інших, хто загадково помер на британській землі", – додала Захарова.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за злочином стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території.

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.

У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.

За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.

Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння
Джерело: 24 Канал
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