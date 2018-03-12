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Отравление Скрипаля: Портников объяснил, почему прокололись российские спецслужбы

814 Читати новину українською
Виталий Портников
Виталий Портников / zik.ua

Отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – это очередной "прокол" в работе российских спецслужб. Ведь они планировали, что человек просто умрет от непонятной болезни и никто никого ни в чем не заподозрит.

Об этом пишет политолог Виталий Портников в блоге для espreso.tv.

Журналист убежден, что это дело может стать для России очередным сбитым Boeing 777.

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"Россия вновь нарушила "красные линии", вновь оказалась на грани здравого смысла. И в этом смысле ситуацию с отравлением Скрипаля можно сравнить с уничтожением российскими военнослужащими пассажирского самолета в небе над Донбассом – именно после этого последовали новые санкции Запада", – пишет Портников.

Он объясняет, что проблема России заключается в том, что качество выполнения любой работы является низкимй.

"Так было в советские времена, так происходит и сейчас. То, что отравление Скрипаля не прошло незамеченным – это очередной "прокол" в работе российских спецслужб", – пишет журналист.

При этом он добавляет, что ситуация с отравлением – это иллюстрация бездействия Запада, а также его проблемы с безопасностью.

"Если российские разведчики могут устраивать настоящую химическую атаку на мирный британский город – то что на Западе с инструментами защиты от террора и диверсий? Именно поэтому в Лондоне так болезненно реагируют на новое преступление Кремля и хотят адекватного наказания".

Напомним, 4 марта в Великобритании отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. По данным The Times, полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором положит на Москву ответственность за атаку в Солсбери.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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