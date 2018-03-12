Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби

Отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля - це черговий "прокол" у роботі російських спецслужб. Адже вони планували, що чоловік просто помре від незрозумілої хвороби і ніхто нікого ні в чому не запідозрить.

Про це пише політолог Віталій Портников у блозі для espreso.tv.

Журналіст переконаний, що ця справа може стати для Росії черговим збитим Boeing 777.

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"Росія знову порушила "червоні лінії", знову опинилася за межею здорового глузду. І в цьому сенсі ситуацію з отруєнням Скрипаля можна порівняти зі знищенням російськими військовослужбовцями пасажирського літака в небі над Донбасом - саме після цього пішли нові санкції Заходу", – пише Портников.

Він пояснює, що проблема Росії полягає у тому, що якість виконання будь-якої роботи є низькою.

"Так було в радянські часи, так відбувається і зараз. Те, що отруєння Скрипаля не пройшло непоміченим, - це черговий "прокол" у роботі російських спецслужб", – пише журналіст.

При цьому він додає, що ситуація з отруєнням – це ілюстрація бездіяльності Заходу, а також його проблеми із безпекою.

"Якщо російські розвідники можуть влаштовувати справжню хімічну атаку на мирне британське місто – то що на Заході з інструментами захисту від терору і диверсій? Саме тому в Лондоні так болісно реагують на новий злочин Кремля і хочуть адекватного покарання".

Нагадаємо, 4 березня у Британії отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. За даними The Times, поліція і розвідка готові представити прем'єру докази того, що за замахом на вбивство Скрипаля стоїть Росія. Відразу після цього Мей може виступити з офіційною заявою, в якій покладе на Москву відповідальність за атаку в Солсбері.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві.