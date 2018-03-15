Британія планує виділити додаткові кошти для дослідження хімічної зброї, – журналіст

Сьогодні, 15 березня, чи не найпершою новиною пов’язаною з каральними кроками щодо Росії стала історія про висловлювання британського міністра оборони. Міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон закликав Росію "іти геть та замовкнути".

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив журналіст "Радіо Свобода" Олег Рац.

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Британський міністр оголосив про додаткові вливання 48 мільйонів фунтів стерлінгів до розвитку спеціального оборонного центру дослідження хімічної зброї у місцині "Портон-Даун". Саме фахівці цього центру допомогли у визначенні нервово-паралітичної речовини, яку було використано для нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, до речі, народженого у Києві, та його доньки Юлії. Вільямсон заявив, що немає жодних сумнівів, що напад було здійснено саме росіянами. І у цьому контексті британський силовий міністр зазначив і визначив поведінку Росії як абсолютно ганебну додавши "це абсолютно жахливо і жорстоко, що Росія вчинила у місті Солсбері і Британія надала свою відповідь на все це. Якщо відверто, за цих обставин Росія просто мусить іти геть і замовкнути".

З іншого боку сьогодні, 15 березня, у Британії точилися дебати на всіх можливих рівнях як політичних, так і побутових. Обговорювали саме ту низку заходів проти Росії, яку вчора в парламенті оприлюднила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей,

– наголосив журналіст.

Доволі ворожо ці заходи прийняв провідник опозиційної лейбористської партії Джеремі Корбін. Його заява у парламенті призвела до поляризації у лавах його ж партії. Корбін у доволі агресивній манері запитував у парламенті чи британське керівництво консультувалось та навіть контактувало у розслідуванні щодо нападу на Скрипаля. Політик, відомий не лише своїми лівацькими поглядами, але й певною симпатією до Росії, намагався довідатись чому її Величність не бажає розпочати діалог з Кремлем. Проте варто визнати, що Корбін погодився, що сліди нападу ведуть до Росії.

Тим часом прем’єр-міністр Тереза Мей відвідала місто Солсбері, що на півдні Англії, де і стався напад із використанням нервово-паралітичної речовини.

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Велика Британія, Франція, Німеччина та США оприлюднили спільну заяву у якій зазначили, що єдиним поясненням тому, що сталося у цьому південно-англійському місті є роль Росії. Прем’єр Мей також додала, що цього разу це сталося у Британії, проте це також могло статися де завгодно. Підписанти заяви виступають єдиним фронтом проти подібної поведінки Москви.