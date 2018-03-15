Британія готує новий дипломатичний удар по Росії, – The Independent

У Британії є "план Б" на випадок, якщо Москва продовжить проти неї "жорстокі та агресивні дії".

Так, уряд Великобританії підготував список з іменами інших російських дипломатів, яких вишлють, якщо Кремль "непропорційно" відреагує на заходи, оголошені Терезою Мей проти РФ у зв'язку із отруєнням подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Про це інформує The Independent із посиланням на неназваних високопосадовців.

Хоча ми (Великобританія – "24") оголосили відповідь, подальші варіанти не виключаються. За необхідності можуть бути задіяні економічні, дипломатичні, законодавчі заходи і засоби у сфері безпеки. Якщо ми не відчуємо, що здійснені кроки не подіяли належним чином і не змінили поведінку Кремля – ​​ми знову вивчимо їх і переглянемо,

– зазначило високопоставлене джерело.

Окрім цього, щодо російських багатіїв будуть розпочаті розслідування, які можуть призвести до звинувачень у фінансових злочинах. Розглядатимуть і нові закони для протидії шпигунству. Хоч питання про запуск Британією кібератак проти Росії не розглядається, але будуть посилені наявні заходи щодо боротьби з російською пропагандою, йдеться у статті.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.



Згодом, 14 березня, Великобританія оголосила про висилання 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.